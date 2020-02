Iachini ha parlato a Sky dopo la vittoria convincente contro la Samp: “I ragazzi giovani hanno entusiasmo ma anche grandi margini di miglioramento. E questi passano anche da atteggiamenti e comportamenti: quello di Vlahovic, l’esultanza dopo lo 0-2, non si fanno, ma se ha spiegato una certa cosa bisogna credergli. Non pensiamo a queste cose, lui e la squadra hanno fatto una grande partita, giocandosi le sue chance. Abbiamo commesso qualche ingenuità in superiorità numerica, poi siamo tornati in parità. La squadra però ha tenuto bene il campo, segnato ancora e creato nuove occasioni da gol. Ai ragazzi ho detto di non guardare gli altri, solo noi stessi e la nostra crescita nel lavoro settimanale, che ci dà compattezza. Abbiamo un bel percorso, e a gennaio sono arrivati ragazzi giovani, vedi Igor e Cutrone, che hanno bisogno di lavorare. Abbiamo anche Kouamé, ma sarà credo pronto per l’anno prossimo. Ora portiamo avanti la crescita con organizzazione, atteggiamento e mentalità. La bacchetta magica non c’è, solo la voglia dei ragazzi di seguire i dettami del mio staff. Non è vero che non abbiamo obiettivi, vogliamo risalire più posizioni possibile in classifica e questo deve essere nella testa dei miei ragazzi”.