Ecco alcuni passaggi dell’intervista di Beppe Iachini a La Nazione: “Firenze e la Fiorentina sono la mia famiglia. Voglio ottenere il massimo qui, indossando come da calciatore ancora una volta questa maglia viola. Io non sono così difensivista come qualcuno sembra sospettare. Anzi, mi sembra di essere proprio l’opposto visto quanti giocatori impiego in attacco. 3-5-2? Non è un modulo pensato solo per la difesa. Allora come definiamo Lazio, Atalanta ed Inter? Ci sono poi squadre come l’Hellas che non hanno una punta. Sto facendo di tutto dopo 45 giorni dal mio arrivo in viola per risistemare questa stagione. Non abbiamo fatto ancora niente come dico sempre ai calciatori ma sono soddisfatto. Mi sarebbe piaciuto allenare questa squadra fin dall’inizio della stagione. Avere questi calciatori dall’inizio è un vantaggio enorme rispetto a chi come me è subentrato”.