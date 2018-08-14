Iachini: "Impazzisco per la Fiorentina, il tridente Chiesa, Simeone, Pjaca è da Europa. Sarà mina vagante"

Beppe Iachini, ex tecnico del Sassuolo ed giocatore della Fiorentina negli anni 90 ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:"Possibili sorprese? Mi piace da morire la mia vecchia Fio...

Beppe Iachini, ex tecnico del Sassuolo ed giocatore della Fiorentina negli anni 90 ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

"Possibili sorprese? Mi piace da morire la mia vecchia Fiorentina. Il tridente d’attacco Chiesa-Simeone-Pjaca vale l’Europa. E ha operato bene il Torino, con Belotti che sta tornando ai suoi livelli migliori. Fiorentina e Torino possono essere le mine vaganti. Non sarà facile per la Juventus di Cristiano Ronaldo battere squadre come Lazio e Fiorentina ad esempio"