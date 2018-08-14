Iachini: "Impazzisco per la Fiorentina, il tridente Chiesa, Simeone, Pjaca è da Europa. Sarà mina vagante"
Beppe Iachini, ex tecnico del Sassuolo ed giocatore della Fiorentina negli anni 90 ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:"Possibili sorprese? Mi piace da morire la mia vecchia Fio...
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2018 13:10
Beppe Iachini, ex tecnico del Sassuolo ed giocatore della Fiorentina negli anni 90 ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:
"Possibili sorprese? Mi piace da morire la mia vecchia Fiorentina. Il tridente d’attacco Chiesa-Simeone-Pjaca vale l’Europa. E ha operato bene il Torino, con Belotti che sta tornando ai suoi livelli migliori. Fiorentina e Torino possono essere le mine vaganti. Non sarà facile per la Juventus di Cristiano Ronaldo battere squadre come Lazio e Fiorentina ad esempio"