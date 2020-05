Iachini oggi compie 56 anni. In un periodo di blocco totale così in genere sono i calciatori a scalpitare invece in casa viola allo stesso livello c’è il mister. Beppe Iachini è come un leone in gabbia, ha sempre preparato nuovi programmi di allenamenti individuali e contattato ogni giorno i propri allenatori.

Ora nonostante ricomincino gli allenamenti invidiami non potrà prendere parte alle sedute ma sicuramente li guiderà da casa. Al suo rientro dovrà trovare una collocazione in campo a Ribery, modificare quindi tatticamente la Viola.

A livello personale Beppe Iachini vuole guadagnarsi sul campo la riconferma sulla panchina viola. Lo riporta Il Corriere dello Sport.