I viola vogliono rinnovare il contratto a Castrovilli. Entro fine mese potrebbe esserci l'incontro

Secondo Il Corriere Fiorentino i viola vogliono prolungare il contratto di Gaetano Castrovilli che ad ora ha scadenza nel 2021. Entro fine mese il rinnovo potrebbe arrivare. Nel mercato estivo l'hanno...

Secondo Il Corriere Fiorentino i viola vogliono prolungare il contratto di Gaetano Castrovilli che ad ora ha scadenza nel 2021. Entro fine mese il rinnovo potrebbe arrivare. Nel mercato estivo l'hanno cercato Spal, Bologna, Parma e Genoa arrivando a valutazioni fino a 10 milioni. Per la Fiorentina però il giovane è incedibile. Nei prossimi mesi sarà chiamato nella Nazionale anche dal ct Mancini il quale segue con grande attenzione i ragazzi viola.