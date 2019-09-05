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I viola vogliono rinnovare il contratto a Castrovilli. Entro fine mese potrebbe esserci l'incontro

Secondo Il Corriere Fiorentino i viola vogliono prolungare il contratto di Gaetano Castrovilli che ad ora ha scadenza nel 2021. Entro fine mese il rinnovo potrebbe arrivare. Nel mercato estivo l'hanno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 10:23
I viola vogliono rinnovare il contratto a Castrovilli. Entro fine mese potrebbe esserci l'incontro -
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Secondo Il Corriere Fiorentino i viola vogliono prolungare il contratto di Gaetano Castrovilli che ad ora ha scadenza nel 2021. Entro fine mese il rinnovo potrebbe arrivare. Nel mercato estivo l'hanno cercato Spal, Bologna, Parma e Genoa arrivando a valutazioni fino a 10 milioni. Per la Fiorentina però il giovane è incedibile. Nei prossimi mesi sarà chiamato nella Nazionale anche dal ct Mancini il quale segue con grande attenzione i ragazzi viola.

 

 

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