I viola sul tornante Zubkov del Ferencvaros. Ci sono anche Bologna e Samp. La situazione..

La Fiorentina è interessata ad OleksandrZubkov, ala del Ferencváros, squadra ungherese, in prestito dallo Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riporta il portale ucraino, footboom.com, il giocatore sarebb...

La Fiorentina è interessata ad OleksandrZubkov, ala del Ferencváros, squadra ungherese, in prestito dallo Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riporta il portale ucraino, footboom.com, il giocatore sarebbe seguito in Italia anche da Bologna, Genoa e Sampdoria. Il club nel quale milita però sembra essere intenzionato ad acquistarlo, ma lo Shakhtar non se ne privarebbe molto volentieri malgrado le richieste. I viola infatti stanno seguendo questo profilo come possibile sostituto di Federico Chiesa che potrebbe nei prossimi mesi lasciare la Fiorentina. L'agente del giocatore, infine, non starebbe forzando le cose proprio per non compromettere i rapporti con l'attuale società nella quale il ragazzo gioca.

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