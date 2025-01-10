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I tifosi della Fiorentina fanno ricorso per la gara contro il Monza: entro sabato la decisione

I tifosi della Fiorentina ritengono il provvedimento eccessivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2025 08:26
I tifosi della Fiorentina fanno ricorso per la gara contro il Monza: entro sabato la decisione - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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I tifosi della Fiorentina contestano la decisione della Prefettura di Monza-Brianza di vietare l'accesso ai residenti di Firenze e provincia per la trasferta contro il Monza. Ritengono il provvedimento eccessivo, soprattutto perché basato sui cori contro. Vlahovic durante la precedente partita contro la Juventus, nonostante manchino rivalità con il Monza. Le tre principali associazioni di tifosi (Accvc, Atf e SoloViola) hanno incaricato un pool di avvocati di presentare un ricorso urgente al Tar della Lombardia, confidando che l'Organo possa rivedere la decisione.

Si attende una risposta rapida, entro sabato, dato che la vendita dei biglietti per il settore ospiti chiuderà domenica sera. I tifosi sottolineano di non essere responsabili, avendo disertato la trasferta di Torino. Lo riporta La Nazione.

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