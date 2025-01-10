I tifosi della Fiorentina fanno ricorso per la gara contro il Monza: entro sabato la decisione

I tifosi della Fiorentina ritengono il provvedimento eccessivo

I tifosi della Fiorentina contestano la decisione della Prefettura di Monza-Brianza di vietare l'accesso ai residenti di Firenze e provincia per la trasferta contro il Monza. Ritengono il provvedimento eccessivo, soprattutto perché basato sui cori contro. Vlahovic durante la precedente partita contro la Juventus, nonostante manchino rivalità con il Monza. Le tre principali associazioni di tifosi (Accvc, Atf e SoloViola) hanno incaricato un pool di avvocati di presentare un ricorso urgente al Tar della Lombardia, confidando che l'Organo possa rivedere la decisione.

Si attende una risposta rapida, entro sabato, dato che la vendita dei biglietti per il settore ospiti chiuderà domenica sera. I tifosi sottolineano di non essere responsabili, avendo disertato la trasferta di Torino. Lo riporta La Nazione.

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