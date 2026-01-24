I tifosi appendono uno striscione per salutare Rocco Commisso: "Ciao presidente grazie di tutto"
Durante il prepartita di Fiorentina-Cagliari, i tifosi viola hanno voluto rendere omaggio al presidente Rocco Commisso. Sotto la curva è stato infatti esposto uno striscione dedicato al presidente gig...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2026 17:21
Durante il prepartita di Fiorentina-Cagliari, i tifosi viola hanno voluto rendere omaggio al presidente Rocco Commisso. Sotto la curva è stato infatti esposto uno striscione dedicato al presidente gigliato, scomparso il 16 gennaio a New York. Il messaggio recita: “Ciao presidente, grazie di tutto”.