I senatori devono farsi sentire e riportare i compagni sulla strada giusta: tante le responsabilità

Sembra di essere tornati alla vigilia di Napoli-Fiorentina di un mese fa e non solo per la partita da dentro o fuori in Coppa Italia come stavolta. Oggi come ieri i senatori sono chiamati a prendere per mano i compagni e a riportarli sulla strada che ha fatto della Fiorentina una delle rivelazioni dell’anno: l’occasione è perfetta. È necessaria compattezza, maturità, di rinnovata consapevolezza nei propri mezzi e per questo Biraghi, Torreira, Bonaventura e Saponara ma anche Callejon e Terracciano hanno il dovere di farsi carico delle responsabilità che la partita comporta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

