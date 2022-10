I precedenti di Spezia-Fiorentina, i viola non hanno mai perso contro gli aquilotti

Nelle ultime due trasferte della squadra viola a La Spezia, i gigliati sono sempre usciti con un risultato utile portando a casa un pareggio e una sconfitta. Infatti il 18 ottobre 2020 la Fiorentina pareggiò per 2 a 2 al Tardini di Cesena, stadio in cui giocò lo Spezia i primi tempi in Serie A a causa dei lavori presso il proprio impianto; quel giorno la Fiorentina fece due gol nei primi 4′ con l’ex capitano German Pezzella e il capitano attuale Cristiano Biraghi, salvo poi farsi rimontare sino al pareggio grazie alle reti di Verde e l’intramontabile Farias. Mentre l’ultimo incontro in Liguria risale al 14 febbraio 2022, il giorno che segnò il destino di Sofyan Amrabat con la maglia viola. Infatti il marocchino era stato protagonista al 74′ di un clamoroso errore che aveva regalato il momentaneo pareggio allo Spezia; all’89’ sempre il numero 34 viola riuscì a insaccare la palla in rete, liberandosi così di tutta la rabbia e del malcontento che si era creato in lui dopo una stagione a dir poco deludente.

Invece al Franchi lo Spezia ha incassato per ben due volte il risultato di 3 a 0 per i viola, il primo grazie alle reti di Vlahovic, Castrovilli e Eysseric, mentre per il secondo è bastata una tripletta del serbo.

