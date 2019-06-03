"I nomi di DS e di allenatori associati alla Fiorentina sono tutti falsi. Ecco chi li ha messi in giro..."
Il giornalista Massimo Basile ha pubblicato il seguente tweet riguardo gli allenatori associati alla Fiorentina in questi ultimi giorni:"I nomi di direttori sportivi e allenatori associati a Commisso...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 11:59
Il giornalista Massimo Basile ha pubblicato il seguente tweet riguardo gli allenatori associati alla Fiorentina in questi ultimi giorni:
"I nomi di direttori sportivi e allenatori associati a Commisso in questi giorni sono stati messi in giro dai diretti interessati e dai loro agenti e amici. Rocco ha altri piani."
Secondo i giornalisti dunque questi nomi sono messi in giro dagli agenti, o dagli stessi protagonisti delle voci, con lo scopo di farsi pubblicità