I media argentini promuovono Mastantuono: "Sta alzando il livello dopo la parentesi al Real"

Giudizi positivi dei media argentini sulla prestazione di Mastantuono contro la Bolivia

Buona la prestazione di Franco Mastantuono con la Seleccion. L'Argentina ha affrontato la Bolivia in amichevole, conquistando una netta vittoria per 4-0. 34 minuti in campo per l'esterno viola, che ha toccato 47 palloni, completato 2 dribbling, servito 3 passaggi chiave e regalato alcune giocate illuminanti, una delle quali ha portato al gol che ha chiuso il match.



Positivo il giudizio espresso dai media argentini sulla sua prestazione, con valutazioni che si orientano verso la sufficienza. TyC Sports gli ha assegnato 6, sottolineando: “Un Mastantuono che conosciamo, schierato sulla destra e portato ad accentrarsi, bravo nel passaggio, nello scarico e nelle scelte”. Stessa valutazione da parte del quotidiano Clarín, secondo cui si è “mostrato anche molto coinvolto e desideroso di mettere in mostra i progressi compiuti nel suo percorso di crescita in Europa”.



Un giudizio positivo arriva anche da VAVEL Argentina, che ha parlato di un “ottimo ingresso del centrocampista, che si è mosso con disinvoltura su tutto il fronte offensivo, ha chiesto palla e avviato diverse azioni pericolose con grande personalità”. Sufficienza anche per El Destape, che ha analizzato così il suo ingresso: “È entrato bene, con voglia, subito dentro la partita. Ha avuto alcune occasioni e si è mostrato molto attivo. Sta alzando il livello dopo una parentesi altalenante al Real Madrid”.