Labaro Viola

I giocatori non hanno accusato la contestazione? Corriere Fiorentino: “Non rendersi conto uno dei problemi”

Gosens il primo a capire l'antifona, spinge i compagni negli spogliatoi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2026 08:43
I giocatori non hanno accusato la contestazione? Corriere Fiorentino: “Non rendersi conto uno dei problemi” -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Condividi

Quindi il dopo gara. Con la squadra che vorrebbe comunque andare sotto la curva con l’ex capitano Ranieri che azzarda persino un applauso, ma la risposta è persino rabbiosa, tanto che una volta capita l’antifona è Gosens il primo a rendersi conto che restare immobili in mezzo al campo non ha più senso. Il tedesco allora spinge i compagni ad avviarsi verso il tunnel. Vanoli nel dopo gara dira poi che «i giocatori non hanno accusato la contestazione», e forse è anche questo uno dei problemi: non rendersi conto che nonostante la salvezza nessuno si è dimenticato di quello che ha vissuto da agosto in poi. E c’è da scommettere che quella di ieri non sia stata l’ultima manifestazione di una protesta che a Firenze brucia da tempo sotto la cenere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok