I giocatori non hanno accusato la contestazione? Corriere Fiorentino: “Non rendersi conto uno dei problemi”

Gosens il primo a capire l'antifona, spinge i compagni negli spogliatoi

Quindi il dopo gara. Con la squadra che vorrebbe comunque andare sotto la curva con l’ex capitano Ranieri che azzarda persino un applauso, ma la risposta è persino rabbiosa, tanto che una volta capita l’antifona è Gosens il primo a rendersi conto che restare immobili in mezzo al campo non ha più senso. Il tedesco allora spinge i compagni ad avviarsi verso il tunnel. Vanoli nel dopo gara dira poi che «i giocatori non hanno accusato la contestazione», e forse è anche questo uno dei problemi: non rendersi conto che nonostante la salvezza nessuno si è dimenticato di quello che ha vissuto da agosto in poi. E c’è da scommettere che quella di ieri non sia stata l’ultima manifestazione di una protesta che a Firenze brucia da tempo sotto la cenere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.