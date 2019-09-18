I dettagli del nuovo contratto di Castrovilli, cinque anni e ingaggio a salire fino ad arrivare al milione

Il primo rinnovo richiesto in casa Fiorentina è stato quello di bloccare Castrovilli. Ultimo gioiellino, mandato nelle scorse stagioni a giocare in B per crescere e per poi tornare. Con un contratto c...

Il primo rinnovo richiesto in casa Fiorentina è stato quello di bloccare Castrovilli. Ultimo gioiellino, mandato nelle scorse stagioni a giocare in B per crescere e per poi tornare. Con un contratto che sarebbe scaduto nel 2021 ma che è già stato messo...in cassaforte. La trattativa fra i suoi manager è agli sgoccioli: gli stessi protagonisti sono stati visti in questi giorni al centro sportivo Astori e lì avrebbero già portato molto avanti la trattativa. Manca poco all’ufficialità, per Castrovilli un nuovo contratto di quattro anni con opzione, in pratica cinque, il massimo consentito, con una cifra a salire fino ad andare verso il milione di euro.

Corriere dello Sport