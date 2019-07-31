I convocati di Montella per Montecatini: non ci sono Dabo, Eysseric, Hancko e Rasmussen. La lista completa
Questi i convocati di Vincenzo Montella per il ritiro di Montecatini:"Baez, Benassi, Biraghi, Boateng, Brancolini, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Gori, Hristov, Milenkovic, Mo...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 00:38
Questi i convocati di Vincenzo Montella per il ritiro di Montecatini:
"Baez, Benassi, Biraghi, Boateng, Brancolini, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Gori, Hristov, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Ranieri, Saponara, Simeone, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski"
**Lirola non è ancora ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Nella giornata di domani, dopo l'annuncio e la firma, si aggregherà alla truppa viola