Labaro Viola

I convocati di Montella per Montecatini: non ci sono Dabo, Eysseric, Hancko e Rasmussen. La lista completa

Questi i convocati di Vincenzo Montella per il ritiro di Montecatini:"Baez, Benassi, Biraghi, Boateng, Brancolini, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Gori, Hristov, Milenkovic, Mo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 00:38
I convocati di Montella per Montecatini: non ci sono Dabo, Eysseric, Hancko e Rasmussen. La lista completa -
News
Fiorentina
Montella
Condividi

Questi i convocati di Vincenzo Montella per il ritiro di Montecatini:

"Baez, Benassi, Biraghi, Boateng, Brancolini, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Gori, Hristov, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Ranieri, Saponara, Simeone, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski"

**Lirola non è ancora ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Nella giornata di domani, dopo l'annuncio e la firma, si aggregherà alla truppa viola

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok