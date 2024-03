I convocati della Fiorentina per il Milan: ci sono Kouamé e Castrovilli. Ancora out Christensen

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano in vista della gara di domani sera contro il Milan allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Ancora out Christensen per l’infortunio al ginocchio. Non sarà della gara neanche lo squalificato Giacomo Bonaventura. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Terracciano, Vannucchi, Martinelli.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouamé, Nzola. Sottil

