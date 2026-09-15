I convocati del Pisa per la Fiorentina: le scelte di Paolo Bianco per la sfida di Coppa Italia
La lista dei convocati del Pisa per la sfida al Franchi
In vista del match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia FrecciaRossa tra Fiorentina e Pisa, in programma questa sera alle 21 allo stadio Artemio Franchi, il club nerazzurro ha diramato la lista dei convocati scelti dal tecnico Paolo Bianco.
1 – Simone Scuffet, 3 – Samuele Angori, 4 – Antonio Caracciolo, 5 – Simone Canestrelli, 7 – Mehdi Leris, 8 – Filippo Pittarello, 10 – Matteo Tramoni, 11 – Ichem Ferrah, 13 – Andrea Primasso, 14 – Felipe Loyola, 17 – Emanuele Rao, 19 – Tomas Esteves, 21 – Isak Vural, 22 – Leonardo Loria, 24 – Jacopo Frosali, 26 – Francesco Coppola, 29 – Omar Correia, 32 – Stefano Moreo, 33 – Arturo Calabresi, 36 – Gabriele Piccinini, 37 – Andrea Petagna, 44 – Daniel Denoon, 55 – Giuseppe Leone, 72 – Simone Zanon, 98 – Alessandro Confente.