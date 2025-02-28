I convocati del Lecce per la Fiorentina: recuperati Gallo e Helgason. Out Pierotti

In vista della gara di questa sera contro la Fiorentina, il Lecce ha reso noto l'elenco dei convocati. Recuperati Helgason e Gallo, che in settimana si erano più volte allenati a parte, out invece Pie...

A cura di Redazione Labaroviola 28 febbraio 2025 15:00

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