I convocati del Lecce per la Fiorentina: recuperati Gallo e Helgason. Out Pierotti
In vista della gara di questa sera contro la Fiorentina, il Lecce ha reso noto l'elenco dei convocati. Recuperati Helgason e Gallo, che in settimana si erano più volte allenati a parte, out invece Pie...
In vista della gara di questa sera contro la Fiorentina, il Lecce ha reso noto l'elenco dei convocati. Recuperati Helgason e Gallo, che in settimana si erano più volte allenati a parte, out invece Pierotti oltre al lungodegente Marchwinski. Di seguito la lista completa:
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja
Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Sala, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani
Attaccanti: Banda, Burnete, Karlsson, Krstovic, Morente, N'Dri, Rebic.