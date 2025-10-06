I bookmakers bocciano Pioli: è l'allenatore della Serie A che più di tutti rischia l'esonero

Con la sconfitta di ieri contro la Roma la Fiorentina è rimasta al terz'ultimo posto in classifica in piena zona retrocessione. Sono appena 3 i punti in 6 partite con la squadra che è reduce da 3 scon...

Con la sconfitta di ieri contro la Roma la Fiorentina è rimasta al terz'ultimo posto in classifica in piena zona retrocessione. Sono appena 3 i punti in 6 partite con la squadra che è reduce da 3 sconfitte consecutive in casa. La Fiorentina dunque arriva alla sosta in piena crisi. La delusione più grande per il momento in casa Fiorentina è senza dubbio Stefano Pioli, allenatore chiamato per fare il salto di qualità ma che ancora fatica a dare una logica a questa squadra.

Un termometro del momento che sta passando la Fiorentina sono come sempre i bookmakers. Che hanno abbassato tantissimo la quota per l'esonero/dimissioni di Pioli. La quota adesso è attorno all' 1.50 ed è la quota più bassa dell'intera Serie A. In sostanza per i bookmakers Pioli è l'allenatore che più di tutti rischia di perdere il lavoro. Più di Gilardino a Pisa, Cuesta a Parma e Di Francesco a Lecce