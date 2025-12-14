I 27 milioni spesi per Piccoli restano in panchina, ma per Commisso i dirigenti non sono da cambiare

La Fiorentina ha perso contro il Verona per 1-2 in casa facendo un enorme salto diretto verso la Serie B. Una viola anche sfortunata che però per l’ennesima volta esce dal campo sconfitta anche contro la penultima in classifica. In settimana però Commisso in un intervista alla nazione ci ha fatto sapere che i dirigenti non sono un problema e che si sono meritati negli anni la sua fiducia.

Ora senza star qui a riguardare i numerosi errori fatti negli anni, ce ne è uno molto recente a cui però Commisso non dà peso. Infatti oggi in una delle partite più importanti della storia della Fiorentina l’acquisto record del club è rimasto in panchina. 27 milioni, la cifra più alta spesa nella storia di un club centenario, fanno panchina in una rosa da 6 punti in 15 giornate. Una cosa che dovrebbe essere inammissibile in qualsiasi società.

Certo non è il problema più grande della Fiorentina ma il presidente con la sua intervista alla Nazione e la conferma dei dirigenti ci ha fatto capire che la classifica e il risultato sportivo non gli interessano. Evidentemente non gli interessa nemmeno il lato economico se accetta di fare 60 milioni di passivo per essere ultimo o vedere i 27 milioni spesi per Piccoli in panchina per 90 minuti. Questo è la logica conclusione delle sue parole in virtù del momento.

Commisso ha detto anche che Goretti si è meritato la promozione per la sua qualità. Ora le cose sono 2: o Goretti non aveva voce in capitolo sulle scelte di Pradè ma allora ci chiediamo come ha fatto Commisso a vedere le sue qualità. Oppure era operativo e allora in virtù del disastro fatto in sede di mercato ci chiediamo dove siano queste qualità. Lavorare in Fiorentina deve essere un sogno, puoi bruciare milioni e far vivere un fallimento storico ad una città, ma il posto di lavoro non te lo toglie nessuno