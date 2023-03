“I 19 punti di differenza tra Fiorentina e Milan non stanno né in cielo né in terra. A me i viola piacciono”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il grande ex di casa Milan e storico difensore, Filippo Galli ha così parlato in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina e i rossoneri: “Il Milan si è ripreso ma mi pare abbia trovato un’altra solidità difensiva, con questo schieramento a tre che nelle prime partite non pagava. Sembra essersi ripreso però trova una partita complicata a Firenze, i 19 punti di differenza con la Fiorentina non stanno né in cielo, né in terra. Ma lo stesso vale anche al di sopra tra il Milan e il Napoli”.

Poi prosegue: “A me la Fiorentina continua a piacere, guardavo ieri i dati sul possesso palla e la squadra viola è seconda solo al Napoli. Il dato può anche voler dire poco ma in ogni caso una squadra che ha il pallone gioca comunque a calcio. Il fatto di non portare a compimento quello che viene creato, genera una classifica che la squadra di Italiano non merita“.