Hojbjerg allontana il mercato e la Fiorentina? "Amo giocare a Marsiglia e sono voluto rimanere"

Il centrocampista danese sarebbe nei radar della Fiorentina e Juventus per la prossima finestra di calciomercato invernale

l futuro di Pierre-Emile Hojbjerg torna al centro delle discussioni in casa Olympique Marsiglia. Il centrocampista danese, accostato con insistenza alla Juventus e alla Fiorentina in vista del mercato di gennaio, ha parlato della propria situazione durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Levski Sofia. Parole che raccontano il desiderio di continuare la sua esperienza in Francia, ma anche qualche retroscena sulle indiscrezioni che hanno accompagnato negli ultimi mesi. "Quest'anno ho avuto la sensazione che qualcuno volesse che me ne andassi", ha ammesso il numero 23 dell'OM.

Hojbjerg: "Volevo restare al Marsiglia, sono molto orgoglioso"

Il danese ha innanzitutto voluto chiarire il proprio rapporto con il club e con i suoi sostenitori, sottolineando come non tutte le notizie circolate sul suo conto corrispondano alla realtà: "A volte si dicono delle cose sulla stampa e non sempre sono vere. Quest'anno ho sentito che qualcuno voleva che me ne andassi. Non posso presentarmi ogni giorno davanti alla sala stampa: tutto quello che posso fare è concentrarmi su ciò che mi chiede l'allenatore e cercare di rappresentare questa maglia nel miglior modo possibile. Amo giocare per il Marsiglia, l'ho detto anche al tecnico l'altro giorno".

Hojbjerg ha poi ribadito la propria volontà di proseguire l'avventura in Francia, ricordando anche la posizione assunta durante la scorsa estate: "Sentire continuamente che sto per partire è qualcosa con cui bisogna convivere, ma non tutto quello che viene detto è vero. Personalmente mi vedo al Marsiglia finché non ci sarò più. Quest'estate volevo restare e fare tutto il possibile per riuscirci. Sono davvero molto orgoglioso di giocare per l'OM, un club straordinario".

Un legame che il centrocampista ha spiegato anche attraverso il rapporto con la tifoseria: "Una cosa che condivido con i sostenitori è la passione. È vero che sono scandinavo, ma questa passione la sento anch'io ed è ciò che conta. Il resto non posso controllarlo. Apprezzo ogni volta che scendo in campo e darò tutto finché vestirò questa maglia". Lo riporta TMW