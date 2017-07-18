Heysel -39, presto rimozione totale degli adesivi della vergogna

Come riportato dal Corriere Fiorentino, presto avverà la rimozione totale dei vergognosi adesivi inneggianti alla strage dell'Heysel..

«Gli adesivi inneggianti alla tragedia dell’Heysel saranno presto rimossi».Palazzo Vecchio corre ai ripari ed entro pochi giorni staccherà le scritte «-39 nessun rispetto» che riempiono la segnaletica stradale sul cavalcavia di piazza Alberti fino al bivio con viale Paoli. A 7 mesi di distanza da Fiorentina-Juventus (gli adesivi furono appiccicati in quei giorni) potrebbe arrivare una svolta: «L’intervento — fa sapere la presidente della Commissione Cultura e Sport Giuliani — è stato inserito nel programma dei lavori delle strade cittadine».

A riportarlo, è il Corriere Fiorentino