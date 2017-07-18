Heysel -39, presto rimozione totale degli adesivi della vergogna
Come riportato dal Corriere Fiorentino, presto avverà la rimozione totale dei vergognosi adesivi inneggianti alla strage dell'Heysel..
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 10:59
«Gli adesivi inneggianti alla tragedia dell’Heysel saranno presto rimossi».Palazzo Vecchio corre ai ripari ed entro pochi giorni staccherà le scritte «-39 nessun rispetto» che riempiono la segnaletica stradale sul cavalcavia di piazza Alberti fino al bivio con viale Paoli. A 7 mesi di distanza da Fiorentina-Juventus (gli adesivi furono appiccicati in quei giorni) potrebbe arrivare una svolta: «L’intervento — fa sapere la presidente della Commissione Cultura e Sport Giuliani — è stato inserito nel programma dei lavori delle strade cittadine».
A riportarlo, è il Corriere Fiorentino