Heynen: “La Fiorentina è lontana dalla mentalità italiana. Vuole attaccare e fare gol, nessun catenaccio”

Il centrocampista e capitano del Genk,Bryan Heynen, si è così espresso in conferenza stampa dalla Cegeka Arena alla vigilia della partita di Conference League contro la Fiorentina: “Quella viola non è una squadra tipica italiana catenacciara, bensì vuole attaccare e fare gol piuttosto che difendersi”.

Poi ha proseguito: “Il segreto è lavorare forte e godere il gioco del calcio, così come le opportunità che ti danno. E anche se hai un infortunio devi lavorare più forte per tornare in squadra”.