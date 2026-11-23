Harrison torna dall'infortunio: "Ieri mi sono divertito, è stato bello tornare a giocare"

L'esterno inglese ha parlato del suo rientro in campo

«Ieri mi sono davvero divertito»: si apre con queste parole il nuovo post su Instagram di Jack Harrison. L'esterno offensivo, visto alla Fiorentina nella seconda metà della scorsa stagione (da gennaio a giugno), ha festeggiato ieri il suo ritorno sul terreno di gioco nella sfida di MLS vinta dai suoi New England Revolution contro Philadelphia. Reduce da uno stop di due mesi per un problema alla coscia, l'inglese è subentrato al 62' lasciando subito il segno con l'assist decisivo per il definitivo 2-0.

Un messaggio dal sapore liberatorio quello affidato ai social, che ha raccolto immediatamente l'affetto di diversi ex compagni di squadra. Tra le reazioni spicca quella di un altro ex gigliato, Luis Balbo, che ha risposto con un cuore e una faccina innamorata: un piccolo gesto che conferma l'ottimo legame nato tra i due durante la loro breve convivenza a Firenze.