Harrison ha firmato con i New England Revolution: Torna in MLS ufficialmente dopo l'esperienza in viola

L'esterno inglese torna in MLS dopo New York

Jack Harrison si rimette in gioco ripartendo oltreoceano. Esaurita l'esperienza a Firenze per via del mancato riscatto a inizio estate e rientrato temporaneamente alla base al Leeds, il lateral offensivo britannico ha deciso di tuffarsi in una nuova sfida sul palcoscenico della MLS.

Il giocatore classe '96 ha firmato per i New England Revolution, franchigia del Massachusetts. Si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini per l'ala inglese, che proprio nella Major League Soccer — ai tempi dell'esperienza con il New York City FC — aveva mosso i suoi primi passi nel calcio dei grandi.