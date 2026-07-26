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Harrison ha firmato con i New England Revolution: Torna in MLS ufficialmente dopo l'esperienza in viola

L'esterno inglese torna in MLS dopo New York

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2026 10:46
Harrison ha firmato con i New England Revolution: Torna in MLS ufficialmente dopo l'esperienza in viola -
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Jack Harrison si rimette in gioco ripartendo oltreoceano. Esaurita l'esperienza a Firenze per via del mancato riscatto a inizio estate e rientrato temporaneamente alla base al Leeds, il lateral offensivo britannico ha deciso di tuffarsi in una nuova sfida sul palcoscenico della MLS.

Il giocatore classe '96 ha firmato per i New England Revolution, franchigia del Massachusetts. Si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini per l'ala inglese, che proprio nella Major League Soccer — ai tempi dell'esperienza con il New York City FC — aveva mosso i suoi primi passi nel calcio dei grandi.

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