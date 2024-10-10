Hareide (ct Islanda): "Non ho pensato a Gudmundsson. La notizia deve concludere il percorso legale"

L'allenatore della nazionale islandese Åge Hareide e il capitano Jóhann Berg Guðmundsson hanno parlato in una conferenza stampa a Laugardalsvell, prima dell'importante partita contro il Galles nella N...

L'allenatore della nazionale islandese Åge Hareide e il capitano Jóhann Berg Guðmundsson hanno parlato in una conferenza stampa a Laugardalsvell, prima dell'importante partita contro il Galles nella National Football League domani sera. Queste le parole del CT in merito alla questione Gudmundsson: "Non ho pensato a scegliere Albert e ora potrebbe essere impossibile contattarlo. Non ho una grande opinione di quello che è successo perché la notizia deve concludere il suo percorso legale".

GUDMUNDSSON È STATO ASSOLTO E RITENUTO INNOCENTE DA OGNI ACCUSA. IL TRIBUNALE HA EMESSO LA SENTENZA

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