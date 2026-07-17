Harder saluta la Fiorentina: "Grazie di tutto, sono stati 10 anni bellissimi dove sono cresciuto tanto"

Il giocatore approda in Svizzera e saluta la Fiorentina

Jonas Harder, centrocampista cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha salutato definitivamente il club viola per iniziare una nuova avventura. Il calciatore ha affidato a Instagram il suo messaggio di congedo: “Dopo un decennio si conclude la mia esperienza in quella che considero e considererò sempre la mia seconda casa, il luogo che mi ha visto maturare sia sul piano umano sia su quello professionale. A Firenze ho collezionato ricordi indelebili e ho avuto il privilegio di coronare il sogno di esordire in prima squadra, vestendo una maglia a cui resterò legato per sempre”.

Il centrocampista ha poi voluto esprimere la propria gratitudine verso l'intero ambiente: “Il mio ringraziamento va alla società, ai tecnici, ai dirigenti, allo staff medico e tecnico, ai compagni di squadra e a chiunque abbia incrociato il mio cammino in questi anni. Un pensiero particolare è rivolto a chi mi ha supportato da vicino con affetto, rendendo questo percorso ancora più speciale”.

Infine, uno sguardo rivolto al futuro: “Da oggi i nostri percorsi si separano. Affronto questa nuova sfida professionale con grande determinazione e il desiderio di continuare il mio percorso di crescita, portando nel bagaglio personale tutto ciò che questa società mi ha trasmesso. Grazie di cuore a tutti”.