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Halloween viola, i giocatori della Fiorentina si travestano da "Casa de Papel" e cantano Bella Ciao

Festa di Halloween dei giocatori della Fiorentina, ci sono tutti a Villa Cora a Firenze. Tre giocatori viola si travestono da "La Casa De Papel" e cantano Bella Ciao fra le risate e i cori di tutti.EC...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 23:05
Halloween viola, i giocatori della Fiorentina si travestano da "Casa de Papel" e cantano Bella Ciao -
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Festa di Halloween dei giocatori della Fiorentina, ci sono tutti a Villa Cora a Firenze. Tre giocatori viola si travestono da "La Casa De Papel" e cantano Bella Ciao fra le risate e i cori di tutti.

ECCO IL VIDEO DEL CORO E DELLA SCENETTA VIOLA

Halloween viola, i giocatori della Fiorentina si travestano da "Casa de Papel" e cantano Bella Ciao

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