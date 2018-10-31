Halloween viola, i giocatori della Fiorentina si travestano da "Casa de Papel" e cantano Bella Ciao

Festa di Halloween dei giocatori della Fiorentina, ci sono tutti a Villa Cora a Firenze. Tre giocatori viola si travestono da "La Casa De Papel" e cantano Bella Ciao fra le risate e i cori di tutti.EC...

A cura di Redazione Labaroviola 31 ottobre 2018 23:05

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