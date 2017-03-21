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Hagi: "Lavoro duramente mentre aspetto la mia occasione..."

Le parole di Ianis Hagi in attesa di un'occasione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2017 21:37
Hagi: "Lavoro duramente mentre aspetto la mia occasione..." -
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Serie A
Hagi
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Ianis Hagi, giocatore talentuoso arrivato in questa stagione. Al momento il giocatore milita in pianta stabile in prima squadra a disposizione di Sousa. Diverse le presenze con la primavera di Guidi. Queste le parole riportate dal portale rumeno gsp.ro:

"Qui alla Fiorentina sto lavorando duramente ogni giorno ed aspetto la mia occasione. Sto svolgendo con lo staff un programma di allenamento personalizzato. Spero di poter mostrare a tutti quello di cui sono capace". Conclude il talento rumeno.

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