Hagi: "Lavoro duramente mentre aspetto la mia occasione..."

Le parole di Ianis Hagi in attesa di un'occasione...

Ianis Hagi, giocatore talentuoso arrivato in questa stagione. Al momento il giocatore milita in pianta stabile in prima squadra a disposizione di Sousa. Diverse le presenze con la primavera di Guidi. Queste le parole riportate dal portale rumeno gsp.ro:

"Qui alla Fiorentina sto lavorando duramente ogni giorno ed aspetto la mia occasione. Sto svolgendo con lo staff un programma di allenamento personalizzato. Spero di poter mostrare a tutti quello di cui sono capace". Conclude il talento rumeno.