“Ha talento ma deve dimostrare chi è”: il messaggio di Vanoli per un Fagioli chiamato al salto di qualità

Durante la conferenza stampa di ieri al Viola Park, Paolo Vanoli ha parlato anche di Nicolò Fagioli, soffermandosi sul talento e sul percorso di crescita del centrocampista. Il tecnico ha usato parole chiare e dirette: “Fagioli è un giocatore di qualità. Può fare la mezzala come il play, però deve dimostrare chi è. Non posso stare dietro a guardare se un giocatore è bravo, perché io devo portare risultati: è un passo per tutti a livello mentale.”

Un messaggio netto, che non lascia spazio a interpretazioni. Vanoli riconosce il valore tecnico di Fagioli, ma allo stesso tempo pretende una risposta concreta, non solo sul piano del gioco ma soprattutto su quello mentale.

Le parole di Vanoli suonano come una sfida diretta: ora tocca a Fagioli dimostrare il proprio valore sul campo. Dopo un periodo complicato, il centrocampista ha davanti a sé l’occasione per ritrovare continuità e diventare un punto di riferimento della squadra. Il tecnico gli ha aperto la porta, ma ha anche tracciato una linea chiara: il talento non basta, serve atteggiamento, personalità e voglia di incidere. Sta a Fagioli raccogliere l’invito e reagire, mostrando di poter essere non solo un giocatore di qualità, ma un leader in grado di fare la differenza.