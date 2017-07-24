Gumus, l'esterno del Galatasaray piace ai viola. Per lui la Fiorentina offre 5 milioni

Secondo quanto scrive GamaSpor, per Sinan Gumus, esterno d'attacco del Galatasaray, sono arrivate tre offerte di mercato. La Fiorentina..

Secondo quanto scrive GamaSpor, per Sinan Gumus, esterno d'attacco del Galatasaray, sono arrivate tre offerte di mercato, delle quali la più alta sarebbe quella della Fiorentina da 5 milioni di euro. La Sampdoria ha invece offerto 4,5 milioni, con il Benfica che, nonostante abbia presentato l'offerta più bassa - da 3,5 milioni - è la squadra maggiormente gradita dal giocatore, al quale ha offerto un contratto da 1 milione l'anno, 400mila euro in più di quanto prende attualmente.