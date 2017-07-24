Gumus, l'esterno del Galatasaray piace ai viola. Per lui la Fiorentina offre 5 milioni
Secondo quanto scrive GamaSpor, per Sinan Gumus, esterno d'attacco del Galatasaray, sono arrivate tre offerte di mercato. La Fiorentina..
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 15:07
Secondo quanto scrive GamaSpor, per Sinan Gumus, esterno d'attacco del Galatasaray, sono arrivate tre offerte di mercato, delle quali la più alta sarebbe quella della Fiorentina da 5 milioni di euro. La Sampdoria ha invece offerto 4,5 milioni, con il Benfica che, nonostante abbia presentato l'offerta più bassa - da 3,5 milioni - è la squadra maggiormente gradita dal giocatore, al quale ha offerto un contratto da 1 milione l'anno, 400mila euro in più di quanto prende attualmente.