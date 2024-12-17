Guimaraes come una finale per la Fiorentina, tre punti per evitare il mostro Chelsea 

La Fiorentina con 12 punti non è ancora certa di finire tra le prime otto

La trasferta di Guimaraes è sicuramente la sfida più tosta in questa prima fase di Conference per la Fiorentina. I portoghesi sono secondi nella classifica generale con 13 punti e anche in campionato il sesto posto attuale è un buon risultato. La Fiorentina con 12 punti non è ancora certa matematicamente di finire tra le prime 8, anche se potrebbe rientrarci addirittura perdendo. Un pareggio farebbe comodo ad entrambe, ma non troppo.

Quest'anno in Conference i sorteggi saranno meno aleatori, basandosi più sulla classifica della prima fase. Per questo la prima e la seconda finiranno nelle due parti opposte del tabellone, ergo serve vincere per rimandare il più possibile l'ostacolo Chelsea.

I ragazzi di Maresca volano sulle ali di un gioco spettacolare, con Palmer, Neto, Sancho e Jackson. Anche se in Conference si è vista la versione c della squadra. Ma il Chelsea è il mostro finale della competizione, ed evitarlo prima della finale di Wroclaw sarebbe l'obiettivo di tutte le squadre. Per questo giovedì sera per la Fiorentina sarà come una finale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/bucchioni-italiano-lanno-scorso-sarebbe-andato-via-a-meta-campionato-per-situazioni-con-la-tifoseria/281175/