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Guilbert: "Fiorentina squadra di livello internazionale. Dovremo essere uniti e compatti"

Frederic Guilbert racconta il momento in casa Lecce durante la sosta di ottobre. Da oggi, la squadra riprenderà a lavorare per preparare il match interno contro la Fiorentina di domenica alle 15. Il d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2024 15:00
Guilbert: "Fiorentina squadra di livello internazionale. Dovremo essere uniti e compatti" -
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Frederic Guilbert racconta il momento in casa Lecce durante la sosta di ottobre. Da oggi, la squadra riprenderà a lavorare per preparare il match interno contro la Fiorentina di domenica alle 15. Il difensore raccoglie così le sue prime impressioni salentine, riportate dal sito CalcioLecce.it: “Da quando sono arrivato, va tutto bene, mi trovo bene. Abbiamo un po’ riposato e ci stiamo preparando per affrontare la Fiorentina. C’è una grande coesione nel gruppo, sano, ci sono calciatori di qualità e per quello che ci manca stiamo lavorando per colmare le lacune”.

Poi ha proseguito: “Affronteremo una squadra che ha calciatori di grande esperienza, anche internazionale, quindi noi dobbiamo essere uniti e molto compatti”.

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