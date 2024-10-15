Guilbert: "Fiorentina squadra di livello internazionale. Dovremo essere uniti e compatti"

Frederic Guilbert racconta il momento in casa Lecce durante la sosta di ottobre. Da oggi, la squadra riprenderà a lavorare per preparare il match interno contro la Fiorentina di domenica alle 15. Il d...

Frederic Guilbert racconta il momento in casa Lecce durante la sosta di ottobre. Da oggi, la squadra riprenderà a lavorare per preparare il match interno contro la Fiorentina di domenica alle 15. Il difensore raccoglie così le sue prime impressioni salentine, riportate dal sito CalcioLecce.it: “Da quando sono arrivato, va tutto bene, mi trovo bene. Abbiamo un po’ riposato e ci stiamo preparando per affrontare la Fiorentina. C’è una grande coesione nel gruppo, sano, ci sono calciatori di qualità e per quello che ci manca stiamo lavorando per colmare le lacune”.

Poi ha proseguito: “Affronteremo una squadra che ha calciatori di grande esperienza, anche internazionale, quindi noi dobbiamo essere uniti e molto compatti”.

RADIO BRUNO, OTTIMISMO SU KEAN: L’ATTACCANTE STA MEGLIO, MA SI ALLENA A PARTE CON MASSIMA PRECAUZIONE

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