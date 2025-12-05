5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Guerini: “Situazione complicata e molto brutta. Ora servono vicinanza e sostegno alla squadra per uscirne davvero”

News

Guerini: “Situazione complicata e molto brutta. Ora servono vicinanza e sostegno alla squadra per uscirne davvero”

Redazione

5 Dicembre · 21:51

Aggiornamento: 5 Dicembre 2025 · 21:51

TAG:

FiorentinaSerie A

Condividi:

di

"Il tifoso fiorentino ha spesso dimostrato di saper essere il 12° uomo in campo e deve farlo anche in questo momento"

L’ex viola Vincenzo Guerini ai microfoni del Pentasport ha parlato della Fiorentina e del momento che sta vivendo la formazione di Paolo Vanoli. Queste le sue parole: “La situazione è complicata e molto brutta. La viola non è preparata a giocare per queste posizioni. La condizione psicologica in questi casi diventa fondamentale ed è il grande problema di questa squadra. Come far scattare questo cambio di mentalità?, l’allenatore diventa fondamentale in base a quello che riuscirà a fare a livello psicologico. In questo momento c’è da chiedere a tutti i componenti di tapparsi il naso e rimandare tutto a fine stagione. Serve fare quadrato, cercando di stare tutti quanto vicini a società, squadra e allenatore, se invece si continua con le critiche, non ne usciremo mai. Il tifoso fiorentino ha spesso dimostrato di saper essere il 12° uomo in campo e deve farlo anche in questo momento”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio