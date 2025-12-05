Guerini: “Situazione complicata e molto brutta. Ora servono vicinanza e sostegno alla squadra per uscirne davvero”

L’ex viola Vincenzo Guerini ai microfoni del Pentasport ha parlato della Fiorentina e del momento che sta vivendo la formazione di Paolo Vanoli. Queste le sue parole: “La situazione è complicata e molto brutta. La viola non è preparata a giocare per queste posizioni. La condizione psicologica in questi casi diventa fondamentale ed è il grande problema di questa squadra. Come far scattare questo cambio di mentalità?, l’allenatore diventa fondamentale in base a quello che riuscirà a fare a livello psicologico. In questo momento c’è da chiedere a tutti i componenti di tapparsi il naso e rimandare tutto a fine stagione. Serve fare quadrato, cercando di stare tutti quanto vicini a società, squadra e allenatore, se invece si continua con le critiche, non ne usciremo mai. Il tifoso fiorentino ha spesso dimostrato di saper essere il 12° uomo in campo e deve farlo anche in questo momento”.