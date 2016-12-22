Guerini: "Segnalai Belotti, Kessiè, Lapadula e Torreira, ma non ascoltarono"

Vincenzo Guerini ha parlato ai microfoni di Lady Radio, rivelando alcuni suoi "scoop" calcistici non seguiti dal club: La Fiorentina? Non è inferiore al Napoli e in casa non ha mai perso. Credo sia un...

Vincenzo Guerini ha parlato ai microfoni di Lady Radio, rivelando alcuni suoi "scoop" calcistici non seguiti dal club: La Fiorentina? Non è inferiore al Napoli e in casa non ha mai perso. Credo sia una partita molto aperta anche perché i giocatori viola hanno voglia di dimostrare quanto valgono in casa loro. Bernardeschi? Mi aspetto che faccia la differenza stasera, è in queste partite che si diventa fuoriclasse. Avevo segnalato Belotti alla Fiorentina quando giocava nell’Albinoleffe e costava meno di 900 mila euro, ma anche Kessié e Lapadula: nessuno di questi è arrivato in viola. Torreira l’ho seguito e l’ho detto alla Fiorentina, ma mi hanno detto che era troppo piccolo per giocare in viola".