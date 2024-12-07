Gudmundsson, vietato strafare. Serve cautela ma cresce l'attesa per rivederlo a pieni regimi

Palladino cerca nuove soluzioni tattiche

«Albert sa che d'ora in avanti dovrà fare la differenza». Daniele Pradè dopo la partita contro l'Empoli si è soffermato anche sul momento dell'attaccante islandese, fiore all'occhiello dell'intero mercato estivo, fin qui però utilizzato con il contagocce (249 minuti nelle tre competizioni) a causa di un infortunio muscolare che mister Palladino ha definito «tosto». Adesso però il peggio sembra alle spalle. Un quarto d'ora contro l'Empoli, la tabella di marcia prevede almeno mezzora domani contro il Cagliari. «Abbiamo un po' forzato, dobbiamo essere attenti e centellinarne i minuti in questa fase». Parole dello stesso allenatore viola che sgombrano il campo da eventuali pensieri di titolarità contro i rossoblu. Un passo alla volta, da qui al 4 gennaio (la sfida al Napoli chiuderà questa parentesi di stagione con i ‘classici' sette impegni in meno di un mese) di opportunità per giocare spezzoni più lunghi ce ne saranno. Comprese partite intere.

Ma quelle parole di Daniele Pradè mettono sulle spalle dell'islandese anche una discreta pressione. Albert ha le spalle larghe, sa di essere arrivato come un top player e non vede l'ora di regalare soddisfazioni ai suoi tifosi. Che qualcosa hanno già ‘intravisto' contro Lazio e Milan. Qualità indiscutibile, per questo al Viola Park si sta lavorando da giorni per tirarlo a lucido dal punto di vista fisico. Fin qui la parte che gli è mancata. Al di là dell'infortunio di Lecce resta da sottolineare il problema al polpaccio col quale è arrivato dal Genoa e che lo ha reso inutilizzabile fino alla quinta giornata. Anche i numeri certificano un'attesa che - settimana dopo settimana - si è fatta sempre più pressante per vederlo in campo con la sua maglia numero 10 sulle spalle. Nelle ventidue partite ufficiali che la Fiorentina ha giocato in stagione, Gudmundsson è stato inutilizzabile in sedici occasioni. Tante, troppe. Da qui le parole di Pradè che auspicano soprattutto un cambio di marcia a livello fisico.

Anche perché l'incidente occorso a Bove chiama Palladino a cercare nell'immediato nuove soluzioni tattiche. Gudmundsson può stazionare dietro a Kean, ma anche in una posizione più spostata a sinistra. L'idea dell'albero di Natale stuzzica dentro il Viola Park, con l'islandese in coppia con Beltran alle spalle del centravanti della Nazionale. Magari non da domani, ma l'impressione è che il ritorno di Gud possa cambiare nuovamente volto alla Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

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