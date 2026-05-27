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Gudmundsson via. Nazione: “Ma la Fiorentina ha fissato il prezzo: vuole almeno 20 milioni”

Il tempo di Gud a Firenze è finito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 09:42
Gudmundsson via. Nazione: “Ma la Fiorentina ha fissato il prezzo: vuole almeno 20 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gudmundsson
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Se difesa e centrocampo potranno ritrovare interpreti vecchi mischiati ai nuovi, là davanti la sensazione è che potrà succedere molto. A cominciare da Albert Gudmundsson, per il quale il tempo a Firenze appare concluso. Vendere sì, svendere no. Ed ecco che per il suo cartellino la Fiorentina vuole almeno 20 milioni. Lo scrive La Nazione.

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