Gudmundsson tornerà a Firenze lunedì per non rischiare dopo la storta alla caviglia. Farà gli accertamenti

Gudmundsson nella gara di ieri tra Islanda e Azerbaijan, dopo aver segnato il gol, ha preso una leggera storta alla caviglia. Per questo motivo il giocatore tornerà a Firenze nel pomeriggio di lunedì...

Gudmundsson nella gara di ieri tra Islanda e Azerbaijan, dopo aver segnato il gol, ha preso una leggera storta alla caviglia. Per questo motivo il giocatore tornerà a Firenze nel pomeriggio di lunedì e si sottoporrà agli accertamenti del caso. Non pare essere niente di preoccupante, così come detto stamattina dal commissario tecnico Islandese, ma in accordo col giocatore e la Federazione Islandese, la Fiorentina ha preferito non rischiare e così Gudmundsson tornerà lunedì in città.