Gudmundsson sull'infortunio: "Ho pensato 'cavolo ci risiamo'. Ma non è stato un infortunio grave"

Il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, tra i temi toccati dal numero 10 della Fiorentina anche l'infortunio con l'Islanda:“Il Napoli è un top club,...

Il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, tra i temi toccati dal numero 10 della Fiorentina anche l'infortunio con l'Islanda:

“Il Napoli è un top club, è una squadra molto forte e penso siano tra le favorite per lo scudetto. Hanno vinto l’anno scorso e questo li rende automaticamente favoriti, inoltre hanno comprato giocatori forti in estate. Sto cercando di fare di tutto per essere pronto per il weekend. Spero di esserci. Ho pensato ‘cavolo, ci risiamo’. Però poi ti rialzi e pensi a tornare il prima possibile. Non è stato un infortunio grave, giusto un momento. Ora voglio tornare il prima possibile”.