Gudmundsson: "Sfortunato nei primi mesi alla Fiorentina, ora sono motivato. Penso di poter fare la differenza"

Durante l'intervista concessa a livey.events, il fantasista islandese della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha così parlato dei suoi primi mesi in viola: "Come capita nella maggior parte delle stagion...

Durante l'intervista concessa a livey.events, il fantasista islandese della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha così parlato dei suoi primi mesi in viola: "Come capita nella maggior parte delle stagioni abbiamo avuto alti e bassi, parlando anche personalmente. Ho avuto vari infortuni che mi hanno tenuto lontano dal campo per mesi… sono stato abbastanza sfortunato ma ora sono davvero motivato ad esserci per la squadra e aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi nel finale di stagione. Gli infortuni fanno parte del gioco, ma la sfida più grande è sempre quella di rimanere a testa alta, motivato e fiducioso, facendosi trovare pronti quando si rientra. Penso di poter fare la differenza tornando in campo e aiutare la squadra a ottenere risultati”.