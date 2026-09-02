Gudmundsson: "Qui perché ispirato dal gioco di Gattuso. Non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi"

L'ex viola spiega i motivi che lo hanno spinto a scegliere la Lazio e dell'impatto con la nuova piazza

Ha inizio l'avventura Albert Gudmundsson alla Lazio. Dopo la parentesi alla Fiorentina, l'islandese classe '97 si è presentato ai suoi nuovi tifosi, dimostrando grande entusiasmo per l'avvio di questo nuovo capitolo della sua carriera. Tra i vari temi affrontati nell'intervista rilasciata sui canali ufficiali del club biancoceleste, l'ex viola ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere il club biancoceleste:



"La presenza di Gattuso ha influenzato la mia decisione di venire qui. L'ho seguito sia nelle prime due partite della Lazio che con la Nazionale italiana. Il suo modo di giocare mi ha ispirato; non vedo l'ora di lavorare sotto la sua guida e di dare il mio contributo".



Gudmundsson si è poi espresso sui tifosi, in un momento delicato caratterizzato da un avvio di stagione con poca affluenza allo stadio Olimpico:



"Da parte mia, i tifosi possono aspettarsi tanto lavoro e il massimo impegno per la squadra. Spero di renderli orgogliosi con gol e assist. Mi hanno accolto con grande calore e non vedo l'ora di scendere in campo davanti a loro per sentire il loro sostegno: sono una grande tifoseria".