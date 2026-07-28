Gudmundsson potrebbe restare. Nazione: "Non sono arrivare offerte, la Fiorentina non vuole svenderlo"

L'islandese potrebbe restare per fare l'esterno

Un paio di elementi top, che saranno i titolari (gli obiettivi restano sempre Mastantuono, Soulé, Bakayoko , Lang e Zhegrova ) e almeno un altro buono per le rotazioni ( Cancellieri ). In quest'ottica la Fiorentina potrebbe anche pensare alla permanenza di Gudmundsson, per il quale fin qui non sono arrivate offerte. Qualche sondaggio dall'estero e dall'Atalanta, ma niente più. La Fiorentina non lo vuole svendere, da qui l'idea di capire nel corso dell'estate se l'islandese può adattarsi alle richieste di Grosso. Lo scrive La Nazione.