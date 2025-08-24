Gudmundsson: "Pareggio risultato giusto. Dobbiamo capire bene il gioco di Pioli e devo fare di più"

Nel post partita a dare un giudizio sulla prestazione della squadra viola è stato il numero dieci islandese Albert Gudmundsson

Nel post partita di Cagliari Fiorentina ha parlato Albert Gudmundsson. Ecco le sue parole: "Oggi non era una partita facile, il pareggio è giusto per come è andata. Io, come tutta la squadra dobbiamo fare di più e capire cosa ci chiede Pioli: io, in particolare, devo muovermi di più nel campo. La mia stagione è partita bene anche perchè ho fatto tutta la preparazione con la squadra,non conta però: deve andare bene la Fiorentina"