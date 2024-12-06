Gudmundsson, nessuna fretta o rischio! L’islandese contro il Cagliari partirà dalla panchina

La sensazione è quella che Gudmundsson possa aumentare il minutaglia

La Fiorentina, ancora scossa per Bove, prova ad abbozzare un sorriso guardando al campo. E quello relativo ad Albert Gudmundsson, che spera di essersi lasciato alle spalle l'infortunio muscolare che lo ha visto ai box dal 20 ottobre scorso. Mercoledì contro l'Empoli l'islandese ha giocato un quarto d'ora abbondante, che già con l'Inter poteva essere realtà. Una sorta di prova generale per capire lo stato di forma, sempre con cautela e parsimonia per evitare qualsiasi tipo di problema. Nessuna fretta o rischio: ma Gudmundsson si è allenato anche ieri in gruppo, dando buone indicazioni.

L'ex Genoa sarà pronto contro i sardi e potrà scendere in campo. Magari non dall'inizio, ma la sensazione è che possa aumentare il minutaggio per aumentare i giri del motore e iniziare gradualmente a rientrare. Gud può dare un cambio in avanti a Beltran oppure giocare insieme a lui, dando varie alternative alla zona offensiva. Prove generali, ora la Fiorentina ha bisogno di uno dei suoi assi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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