Gudmundsson eroe in patria: è in lista per il premio atleta dell'anno in Islanda

C’è anche Albert Gudmundsson nella short-list dei dieci sportivi islandesi del 2024 stilata dall’Associazione Giornalisti Sportivi del paese atlantico. L’attaccante della Fiorentina figura tra i possi...

C’è anche Albert Gudmundsson nella short-list dei dieci sportivi islandesi del 2024 stilata dall’Associazione Giornalisti Sportivi del paese atlantico. L’attaccante della Fiorentina figura tra i possibili destinatari del premio di atleta dell’anno in virtù della straordinaria stagione vissuta a cavallo tra Genova e Firenze. Nell’anno che sta per concludersi, malgrado la ‘concorrenza’ dei connazionali ai Giochi Olimpici, Gudmundsson ha saputo mettersi in luce diventando il calciatore di riferimento del movimento islandese. Da gennaio ha segnato 11 gol con i club (7 con il Genoa e 4 con la Fiorentina). Tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Altre quattro reti le ha siglate in nazionale, nelle due gare di playoff contro Israele e Ucraina, per l’accesso alla fase finale dell’Europeo. Gudmundsson figura per la prima volta in corsa per il premio che verrà assegnato all’Harpa Concert Hall di Reykjavik il prossimo 4 gennaio.

COLPANI DEVE INCIDERE DI PIÙ IN FASE OFFENSIVA, TOLTA LA GARA A LECCE HA 0 GOAL E 0 ASSIST IN STAGIONE

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