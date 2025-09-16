Gudmundsson è tornato. Si è allenato con la squadra, è recuperato. Contro il Napoli voleva andare in panchina

Albert Gudmundsson è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Il numero dieci della Fiorentina, dopo il forfait contro il Napoli per una storta in Nazionale, si è rivisto oggi lavorare con la...

Albert Gudmundsson è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Il numero dieci della Fiorentina, dopo il forfait contro il Napoli per una storta in Nazionale, si è rivisto oggi lavorare con la squadra all'interno del Viola Park. Come dimostrano le immagini pubblicate dalla società viola sui social. Gudmundsson aveva dato la sua disponibilità ad andare in panchina anche contro il Napoli, ma Pioli ha preferito non rischiarlo.