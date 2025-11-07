Gudmundsson è tornato al Viola Park, domenica per Genoa-Fiorentina sarà a disposizione

Gudmundsson è tornato dall’Islanda dove è volato per prendere parte ad un udienza in merito al suo processo. Quest’oggi intorno alle 12 è tornato al Viola Park accompagnato da un taxi. Anche il resto della squadra della Fiorentina ha fatto rientro da pochi minuti al centro sportivo per pranzare insieme. Poi nel pomeriggio in campo per il primo allenamento con Paolo Vanoli alla guida del club.

Tra questi in campo ci sarà anche Gudmundsson che è abile e arruolabile. Infatti il numero 10 viola sarà a disposizione per la prossima partita con il Genoa. Prima di volare nuovamente in Islanda ma questa volta per gli impegni con la nazionale. Poi arriverà la sentenza del suo processo verso i primi di Dicembre, sentenza che in caso di assoluzione sarà definitiva