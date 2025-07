Gudmundsson è carico: “Voglio far vedere quello che so fare. I tifosi saranno felici a fine stagione”

Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dal ritiro al Viola Park: “Non è stato facile per i due club trovare questo accordo, ma finalmente è successo e sono felice. Avrò la possibilità di conoscere tutte le facce nuove, gli allenatori e lo staff: io sono pronto. L’anno scorso ho avuto un paio di infortuni che mi hanno limitato, quest’anno spero di poter star bene. Spero di poter mostrare il mio vero volto, di far vedere quello che so fare, quello di cui sono capace. Sono sicuro che i tifosi della Fiorentina saranno felici a fine stagione”. Lo riporta TMW.