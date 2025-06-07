Gudmundsson: "Credo che la Fiorentina prenderà una decisione sul mio riscatto entro il 15 Giugno"

Il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato intervistato a fine della partita della sua Islanda da footbolti.net, queste le sue parole."È stato davvero divertente, è sempre divertente in...

Il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson è stato intervistato a fine della partita della sua Islanda da footbolti.net, queste le sue parole.

"È stato davvero divertente, è sempre divertente indossare la maglia della nazionale, e non è peggio conquistare la vittoria"

Avete giocato meglio delle altre volte?

"Certo che oggi abbiamo giocato molto meglio, sia in attacco che in difesa. Non c'è nulla che possa segnare queste prime due partite, stavamo solo imparando un nuovo sistema che Arnar sta mettendo in pratica. Anche se i risultati non sono stati buoni nell'ultima sessione di gioco, sentivo che stavamo facendo passi decisivi nella giusta direzione. Oggi penso che questo si sia appena dimostrato."

La partita di stasera contro la Scozia era un'amichevole, ma è evidente che la squadra islandese ha dato il massimo in questa partita.

"Vogliamo vincere ogni partita, anche se si tratta di un allenamento. Quando scendi in campo, vuoi solo vincere, non è un allenamento." La scorsa stagione Albert è stato in prestito alla Fiorentina, ma il suo futuro nel calcio professionistico non è ancora chiaro.

Quale è il tuo futuro?

"Non posso dirtelo ora, semplicemente non lo so nemmeno io. Credo che il 15 giugno la Fiorentina prenderà una decisione. Poi ne saprò di più, se sarà alla Fiorentina o da qualche altra parte"